Genoa, Criscito e compagni tra tecnica e tattica in campo

Proseguono sotto lo stretto controllo della divisione medica, diretta dal dottor Gatto, gli allenamenti della squadra che ha messo nelle gambe, dalla ripresa dell’attività, una dozzina di sedute per ritrovare smalto.

Tutti gli accorgimenti sono contemplati come da protocollo per la tutela della salute. Dopo gli auguri a Schone per il compleanno, il primo da giocatore del Genoa, i giocatori hanno sostenuto oggi un’altra sessione collettiva, dopo le esercitazioni in palestra a gruppetti per implementare le distanze di sicurezza. Mister Nicola e i collaboratori, in attesa delle indicazioni per la ripresa del campionato che dovrebbero scaturire giovedì sera, al termine della riunione tra il ministro Spadafora e i vertici dello sport e del calcio, stanno pianificando il programma e svariando su tutto il fronte. Le partitelle sono alternate a inserti atletici, tecnici e tattici. Anche la seconda parte della settimana si annuncia intensa. Domenica riposo.