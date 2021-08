Genoa, continua a spron battuto la preparazione

Continua a tambur battente la preparazione in casa Genoa, nell’ottica dei gradini ancora da salire e del primo impegno ufficiale in Coppa Italia.

Venerdì 13 allo stadio Ferraris c’è la sfida, valida per i trentaduesimi di finale, contro la vincente di Perugia-Sudtirol. Anche per sabato lo staff tecnico, dopo il lavoro settimanale al ritmo di singole o doppie sedute giornaliere, ha convocato Criscito e compagni per un allenamento. Una verifica ad ampio raggio dell’avanzamento dei programmi, al termine del primo mese di attività. A livello di convocazioni nelle nazionali giovanili, dopo i quattro convocati in U17 e U18 (Lipani, Accornero, Cagia e Palella), da registrare quella di Bryan Boci nell’Under 19.