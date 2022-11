Genoa-Como 1-1, Cerri risponde a Coda: Grifone terzo

Continua il momento no in casa del Genoa che pareggia per 1-1 contro il Como al Ferraris.

Gol annullato al 3’ a Cerri. Stessa cosa accade (7’) a Coda in area lariana. Al 14’ l’arbitro Massimi di Termoli indica il dischetto, per il contatto giudicato falloso di Cagnano su Portanova. A battere il bomber Coda, che non sbaglia. Nonostante il gol subito, la squadra di Longo se la gioca senza paura (alzando il baricentro) ma si espone alle ripartenze dei liguri pericolosi con Portanova al 33’ e Strootman al 38’. Prima dell’intervallo Cerri(42’) grazia i rossoblù del pareggio, calciando addosso a Semper. Al 47’ traversa di Coda.

Nella seconda frazione altro errore (19’) di Cerri, che fallisce la rete. Cosa che invece non fa al 22’, quando supera il portiere di casa con un grande colpo di testa. Neanche due minuti dopo annullato a Dragusin il 2-1, per fuorigioco di Bani su segnalazione Var. Attaccano i padroni di casa, ma i lombardi tengono il ritmo e portano a casa un punto prezioso da una trasferta difficile, anche per la parata di Ghidotti al 45’ sul pallonetto di Yeboah. Finisce 1-1. col Genoa che perde il secondo posto ed esce tra i fischi dei propri sostenitori.