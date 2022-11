Pallamano Ventimiglia UNDER 13, esordio da leoni nel campionato

Giornata importante per i giovani atleti della Pallamano Ventimiglia UNDER 13 nel CAMPIONATO Départemental 06 – Concentramento presso l’Espace Saint Antoine – Cap d’Ail

“Un esordio è sempre emozionante per i nostri giovani atleti” dice la Presidente Paola Nanni ” ma forse ieri ancora di più, perché oltre a alcuni atleti già presenti negli anni scorsi, la squadra era formata anche da elementi di primo anno, con alle spalle solo pochi allenamenti. Ma i Leoncini non si sono fatti sorprendere.

Dopo una partita contro l’AS MONACO, persa con uno score importante, si sono prontamente ricaricati e hanno dato il meglio di sé, vincendo l’incontro con l’ABC BORDIGHERA.

Le sconfitte servono a crescere, come diciamo loro spesso, e loro sono cresciuti. Sotto le direttive dei loro allenatori, hanno messo il turbo e disputato una vivace partita.

Tutti hanno dato il loro contributo, anche solo con un passaggio perfetto. Da mettere in risalto soprattutto la prestazione di Gabriele TRUCCHI, portiere, che con le sue belle 10 parate, ha esaltato il pubblico. Aggiungiamo poi i 6 goals di Samuele CAMPODONI, ormai colonna portante della squadra, i 2 goal del secondo CAMPODONI in campo, Mattia e poi le realizzazioni di Younes COSTANZA, di Marco DE RENZIS e di Nathan GIANNICO. Gli altri, hanno contribuito in maniera eccellente a questa prima vittoria: Simone ARNONE, Elia GALLUCCI, Gabriele LO COCCO, Leandro TOCILLA, Luca VERGANTE; mancava all’appello Cristian LAGANA’, purtroppo fermato per motivi di salute all’ultimo minuto ma la vittoria è anche per lui.

Ma se il risultato da una spinta ai ragazzi, devo dire che il vederli cosi affiatati e reattivi dopo la cocente sconfitta con il Monaco, infonde fiducia e soprattutto mette in risalto l’ottimo lavoro dei 3 allenatori: Massimo AGNESE, Moreno LUPIS e Ivano PERILLI che, nelle poche settimane dall’inizio degli allenamenti, hanno saputo assemblare una squadra di tutto rispetto: “piccoli LEONI crescono” potrebbe essere il nostro motto” conclude la Presidente soddisfatta della bella giornata di sport.

​