Genoa-Cittadella: Blessin tiene fuori Coda, titolare Puscas

Out il bomber Coda nell sfida in cui Blessin si gioca la permanenza sulla panchina del Genoa.

Il Grifone ha bisogno di vincere per rilanciare le proprie ambizioni di classifica in vista anche del prossimo turno infrasettimanale dove sarà necessario ottenere il bottino pieno per rimanere attaccati al Frosinone primo in classifica di B.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Cittadella, in campo tra poco più di mezz’ora per la quindicesima giornata di B.

GENOA (4-3-3): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Portanova; Aramu, Puscas, Gudmundsson.

Allenatore: Blessin

CITTADELLA (4-4-2): Kastrati, Vita, Perticone, Visentin, Cassandro, Carriero, Pavan, Branca, Antonucci, Lores Varela, Magrassi

Allenatore: Gorini.