Genoa-Chievo 2-0, Piatek e Pandev fanno volare il Grifone

Un Genoa formato casalingo batte il Chievo e vola a nove punti in classifica con una partita ancora da recuperare.

Il Grifone prova a sfondare ma nei primi minuti il muro clivense regge. Sul finire del primo tempo però sale in cattedra ancora lui: Piatek trasforma tutto in oro quel che tocca ed ancora una volta insacca un assist di Lazovic per l’1-0. Sesto gol in cinque partite giocate.

Pronti e via e nella ripresa torna alla rete Goran Pandev che chiude i giochi per il 2-0 che porta altri punti per la squadra di Gasperini.

Genoa-Chievo 2-0: tabellino

MARCATORI: Piatek 42′ pt, Pandev 2′ st

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Hiljemark, Lazovic; Pandev (12′ st Bessa); Kouamè, Piatek. All.: Ballardini

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Cacciaore, Tomovic (2′ st Depaoli), Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj (10′ st Birsa); Leris, Stepinski, Giaccherini. All.: D’Anna

ARBITRO: Pasqua

NOTE: Ammoniti: Leris (3′ pt), Criscito (13′), Hetemaj (30′ pt), Pandev (35′ pt), Depaoli (11′ st)