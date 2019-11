Genoa, Cassata: La fiducia aiuta nelle prestazioni

Una pasta ricca come nel dolce siciliano. Incontrista, cursore. Palleggiatore. A Genova Francesco Cassata, un debole per il mare, sta cavalcando l’onda di una stagione pescosa. Dopo i freni iniziali per cause di forza maggiore, sta imponendo un repertorio completo. “Merito della fiducia che avverto e del sostegno dei compagni. C’è un mix positivo tra giovani ed esperti, una bella aria nello spogliatoio. Servono vittorie per scalare la classifica e raggiungere una zona tranquilla. Aspetto il primo gol in maglia rossoblù, da ligure so cosa rappresenti indossarla. A Ferrara sarà una partita dura. Abbiamo lavorato bene nella sosta e ci arriveremo preparati. Ogni incontro fa storia a sé. E’ sempre il campo a parlare”.