Genoa-Cagliari, Sardi pericolosi fuori dall’Isola

A guardare i numeri, una montagna da scalare. Il Cagliari di mister Maran si presenta al Ferraris con uno strepitoso sesto posto che la dice tutta sul suo valore e il cammino percorso. Una squadra che fa della compattezza e della pericolosità in trasferta, tra i punti di forza e le chiavi di lettura di una stagione da protagonista. Negli incontri fuori dall’isola, sedici i gol segnati e altrettanti quelli realizzati, il team dei ‘4 mori’ è stato sconfitto in sole due occasioni. Lo stesso score, secondo solo a quello dell’Inter (zero sconfitte fuori) che vantano solo i più forti competitor (Juventus, Lazio e Roma), giusto per perfezionare l’identikit e la statura del gruppo. Il club del presidente Giulini è in corsa per uno dei piazzamenti che portano all’accesso alle competizioni internazionali.