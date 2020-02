Sabato a Sestri prescinseua e birra artigianale in degustazione

L’appuntamento è fissato per le 16.30 di sabato 8 febbraio nei locali dell’Enoteca Squillari a Sestri Ponente.

E proprio dalle 16.30 alle 19.30, Fernanda Demuru e Monica Benedetto, due tra le più seguite foodbloggers genovesi, si cimenteranno in uno show cooking.

Il filo conduttore dell’esibizione gastronomica sarà l’abbinamento di alcune birre con golosi piatti a base di “prescinseua”.

Un abbinamento che, nella Genova un poco conservatrice, sta destando davvero tanto interesse. Infatti, non si può parlare di cucina ligure, genovese soprattutto, se non si parla di “prescinseua”.

Ma cosa sarà mai la “prescinseua”?

“Semplicemente si tratta dell’antica cagliata genovese – spiegano gli organizzatori – che come riportano gli annali, era addirittura l’unico dono che il Doge di Genova poteva ricevere…”

Quindi, un formaggio antichissimo, che è da sempre ingrediente imprescindibile delle tradizionali torte salate genovesi: su tutte la celeberrima torta Pasqualina, realizzata con bietole o carciofi.

Ma la Prescinseua non è solo tradizione ma, da un po’ di tempo a questa parte, si sta affermando, nel panorama gastronomico all’ombra della Lanterna, come eclettico componente di una cucina un pò meno legata all’uso schematico di questo formaggio.

Da tempo, ormai, la prescinseua viene utilizzata anche nei primi piatti o nei secondi piatti.

In certi casi, come è accaduto in occasione del recente Slow Fish genovese, gli chef dell’Associazione Italiana Cuochi, l’hanno anche abbinata, con successo, a piatti di pesce.

In altri casi, invece, sono stati realizzati dolci che stanno riscuotendo molto successo.

Come la “cheesecake alla prescinseua” che un locale genovese propone con ottimi risultati: ricetta ideata da un cuoco australiano di passaggio nel capoluogo ligure.

Proprio in questo senso, di innovazione tradizionale, va la manifestazione che si svolgerà il prossimo 8 febbraio a Sestri Ponente.

Con l’occasione cucineranno con la Prescinseua della rinomata azienda “Virtus” di Genova e con le birre belghe Green’s.

Saranno due le ricette proposte (un primo e un dolce) e due birre: “Garganelli alla birra Golden Ale con salsa di noci alla Prescinseua” e “Coppetta di Dolce al cucchiaio con Prescinseua e fragole” accostata alla neonata ma già affermata Hefe Weissbier della Green’s.

Lo show cooking è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Le Donne della Birra”.

Forza, andiamo ad assaggiare!

Franco Ricciardi