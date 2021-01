Genoa-Cagliari, la super sfida tra Strootman e Nainggolan

La sfida tra Genoa e Cagliari è anche il duello in mezzo al campo tra due fuoriclasse del pallone.

Kevin Strootmane Radja Nainggolan. L’olandese, fresco rinforzo del Grifone, ha subito impattato alla grande con la nuova realtà. Arrivato in prestito dal Marsiglia, domenica è subito sceso in campo dall’inizio nel pareggio di Bergamo fornendo una grande prestazione. Il Ninja è già sceso in campo contro Benevento, Fiorentina e Milan. I rossoblù sono usciti da questo trittico con 0 punti ma il belga, nonostante uno stato di forma non ottimale, ha da subito fornito al centrocampo rossoblù il mix di qualità e quantità che ci si aspetta da lui. Strootman e Nainggolan hanno anche condiviso lo spogliatoio della Roma alle dipendenze di Di Francesco