Genoa, Blessin sulla coppia Destro-Piccoli: si può fare

Blessin commenta la prova dei nuovi contro la Salernitana e le possibilità di nuove soluzioni in attacco.

“In futuro potremmo vedere assieme Destro e Piccoli, magari sfruttando la velocità sulle corsie laterali anche grazie alla costante crescita di Ekuban. Mi lascia ben sperare la reazione nella ripresa, quando abbiamo rialzato la testa provando in tutti i modi a raddoppiare. Io odio perdere, ma odio anche pareggiare. Questo è il terzo consecutivo, proveremo a vincere a Venezia la prossima settimana”.

“Degli ingressi di Rovella e Cambiaso sono stato molto soddisfatto. In quel momento non volevo cambiare la struttura della squadra ma solo posizioni uno ad uno. Gudmundsson mi ha soddisfatto molto con le accelerazioni in profondità e con la sua energia mi ha soddisfatto. La mia priorità è guardare in settimana il rendimento dei giocatori. La domenica è vedere se cambio e come cambio. Poi si può sempre discutere quando farli i cambi ma in quel momento avevo una bella sensazione sulle sostituzioni”.