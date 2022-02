Entella, Volpe sul successo di domenica: Vinto una sfida difficile

Mister Gennaro Volpe commenta la vittoria sofferta dell’Entella conquistata la scorsa domenica.

“Abbiamo battuto una squadra ostica su un campo molto difficile. Non era facile venire qui e fare la partita. Sapevamo che in base alle nostre caratteristiche avremmo avuto delle grandi difficoltà a palleggiare, ma nonostante questo non ci siamo innervositi e abbiamo fatto la nostra partita. Non sarà stata la migliore Entella della stagione, ma siamo riusciti a rimanere sempre concentrati vincendo una partita sporca, estremamente importante. Quando vai in vantaggio due volte e ti fai recuperare non è mai facile mantenere la calma e anche oggi i cambi ci hanno dato una grande mano. So di poter contare su un gruppo fantastico che ha davvero qualità importantissime. Vincere così, per certi aspetti, è ancora più bello. Al gol di Merkaj mi sono ritrovato in campo a festeggiare con i ragazzi, queste sono le emozioni del calcio“.