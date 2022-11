Genoa, Blessin sospeso: avanza Bjelica tra i papabili

Il Genoa non ha ancora sciolto le riserve su Alexander Blessin.

Ls società ligure sembra ormai decisa a cambiare la propria guida tecnica e per la panchina genoana avanza la candidatura di Nenad Bjelica, al momento profilo preferito dalla proprietà rispetto a quello ad Aurelio Andreazzoli, già in passato alla guida dei rossoblù all’inizio della stagione 2019/2020. C’è stato un contatto interlocutorio questa mattina tra la società e il 51enne croato che ha già allenato lo Spezia in Serie B. L’allenamento odierno, comunque, è stato diretto da Blessin e il suo staff, mentre per domani è in programma una giornata di riposo.