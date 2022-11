Samp, brilla Sabiri al Mondiale e la quotazione di mercato s’impenna

La stella di Sabiri brilla in Qatar ma i tifosi della Samp sognano poco rassegnati a perderlo in ragione del bilancio,

Il fantasista della Sampdoria protagonista al Mondiale con il gol decisivo che ha permesso al Marocco di battere il Belgio. La Sampdoria lo ha messo in vendita e prima del Mondiale aveva fissato sui 10 milioni di euro il prezzo del cartellino di Sabiri. Sul giocatore ex Ascoli si sono già mossi diversi club, a cominciare dalla Fiorentina che ha messo sul piatto uno scambio con il polacco Zurkowski.

In Serie A non mancano altre corteggiatrici, in particolare Lazio e Torino, che già in passato avevano preso informazioni.