Genoa, biglietti disponibili per trasferta di Roma

E’ in corso la prevendita dei biglietti settore ospiti per la trasferta allo stadio Olimpico di domenica (calcio d’inizio alle ore 20:30).

I titoli di accesso sono acquistabili, al prezzo di 35 euro più diritti, nei punti vendita abilitati Vivaticket e on-line su www.vivatcket.it. Il termine è fissato alle 19 di sabato 15.

In base alla Determinazione 46_2018 la vendita per i residenti nella regione Liguria per il settore ospiti è subordinata al possesso di tessera DNA Genoa, con il divieto di cambio utilizzatore su tutti i biglietti.

Queste le informazioni sui prezzi degli altri settori (per i non residenti in Liguria): https://biglietti.asroma.com/tickets/match/MAN010/008?lang=it