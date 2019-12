Genoa, Ballardini si allontana: Nicola in pole

Non è stata ancora dipanata la matassa della panchina rossoblù che attende ancora un nuovo padrone, o forse confermare la guida di Thiago Motta.

Davide Ballardini è ancora orientato a dire no al ritorno in rossoblù nonostante il pressing di Preziosi che ha deciso di muoversi in prima persona per individuare il nuovo tecnico. I contatti con Andreazzoli non sono stati positivi: l’allenatore in caso di chiamata ufficiale sarebbe vincolato al ritorno, ma ha fatto presente di non avere più con se lo staff (approdato all’Empoli). Il Genoa ha memorizzato e al momento accantonato l’idea del ritorno di Andreazzoli. A questo punto avanza Davide Nicola, anche se resta da vincere qualche perplessità da parte di Preziosi. Defilato Diego Lopez. Da non scartare la permanenza di Thiago Motta, che però sarebbe subordinata ad una rivoluzione interna.