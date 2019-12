Derby Spezia-Entella, Italiano: Sfida difficile

In vista del derby ligure che animerà la serata del 26 dicembre, il tecnico Vincenzo Italianoanalizza così i temi della sfida agli uomini di mister Boscaglia.

“Sarà una sfida senza dubbio difficile contro un’Entella che sul proprio campo si esprime sempre ad altissimi livelli e che nell’ultimo match casalingo ha saputo mettere sotto l’Empoli, inoltre il terreno sintetico sarà almeno inizialmente un avversario in più per noi, ma non deve essere un alibi e dovremo adattarci alla svelta.

Ci attendono due gare non facili, ma nelle quali dovremo cercare di spingere forte e cogliere il massimo, in modo da chiudere nel migliore dei modi il 2019 e presentarci al 2020 con il sorriso.

Il riposo un vantaggio? Conta poco, non credo di aver alcun vantaggio rispetto ai nostri avversari, anche perchè a questi livelli si recupera alla svelta, specialmente dopo la prima gara di un trittico.

Quest’anno abbiamo già affrontato sfide particolarmente sentite, vedi Livorno e Pisa, ed anche questa è una gara a cui tutto l’ambiente tiene, pertanto sarà una motivazione in più per dare il massimo; vogliamo continuare nella striscia positiva, la classifica è davvero corta e noi vogliamo mettere fieno in cascina per allontanarci il più possibile dalle zone calde.

E’ una di quelle gare che si preparano da sole, non servono grandi accorgimenti per caricare i ragazzi, anche perchè, ripeto, è la penultima gara dell’anno e tutti vogliono chiudere al meglio, a prescindere dall’avversario di turno.

I tifosi? Sarà bello averne tanti sugli spalti e la loro presenza ci sprona a dare il massimo ed offrire una prova di altissimo livello anche per ripagare la fiducia che ripongono nei nostri confronti.

Bidaoui, Bastoni e Maggiore non saranno della partita, per il resto abbiamo recuperato qualche elemento in mezzo al campo, dove la coperta iniziava ad esser corta, ma a prescindere da chi scenderà in campo, sono sicuro che l’atteggiamento visto durante la settimana verrà riproposto dopodomani perchè questo è un gruppo che ha fame e vuole far bene.

L’Entella? Mancherà un elemento importante come De Luca, ma Boscaglia ha tante possibilità ed i chiavaresi davanti sanno essere sempre pericolosi, pertanto dovremo essere concentrati fin dal fischio d’inizio, prestando grande attenzione in entrambe le fasi, ma in primis servirà pareggiare la voglia e la grinta che i nostri avversari hanno dimostrato di saper mettere in campo tra le mura amiche