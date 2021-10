Genoa, Ballardini: Salernitana squadra viva e di valore

Il tecnico del Genoa Ballardini commenta la sfida di domani del Grifone contro la Salernitana.

“La Salernitana ha dimostrato di essere una squadra viva che se la vuole giocare. Una squadra che mette in difficoltà molte formazioni e sarà così anche domani. Sarà una partita molto stimolante perché bisognerà essere molto bravi sotto tutti gli aspetti – ha spiegato alla vigilia il tecnico rossoblù -. Va affrontata con attenzione, fame e furore come”.

“Noi abbiamo bisogno di giocare per conoscerci meglio e per legarci sempre di più. Per avere solidità, chiarezza e voglia insieme di fare bene le due fasi di gioco. Ora non siamo sempre così continui, magari ci sleghiamo e concediamo spazio. Le partite ci diranno se stiamo migliorando sotto quell’aspetto”.