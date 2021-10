Genoa, 777 Partners scalda i tifosi: Obiettivo decimo Scudetto

I tifosi del Genoa scaldano i cuori dopo le dichiarazioni dei nuovi padroni che parlano addirittura di Scudetto nei loro progetti.

“L’accoglienza è stata incredibile e sorprendente, siamo veramente grati per questo. Sappiamo di dover continuare a conquistarci il loro rispetto e il loro supporto, è una grande responsabilità. Sappiamo di dover continuare così”. L’impatto della nuova proprietà del Genoa con il calcio italiano è stato a dir poco emozionante, il 3-3 in rimonta con l’Hellas sabato 25 settembre ha espresso tutto il potenziale che una piazza come Genova può offrire. Josh Wander, uno dei fondatori di 777Partners, e l’amministratore delegato Juan Arciniegas, hanno parlato così nell’intervista esclusiva di Massimiliano Nebuloni: “La partita contro il Verona ha confermato le ragioni per cui abbiamo investito sulla Serie A: la passione e l’incitamento dei tifosi per spingere la squadra fino alla rimonta. Peccato non aver vinto, ma abbiamo visto tutto quello che speriamo di vedere in questa avventura”.