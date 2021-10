Genoa, Ballardini ritrova Caicedo ma perde Maksimovic

Continua la preparazione del Genoa in vista della ripresa del campionato che vedrà i rossoblù impiegati in casa contro il Sassuolo.

Ieri mattina partitella in famiglia, reti di Goran Pandev, Flavio Bianchi e Manolo Portanova. Lavoro differenziato per Bani, Criscito e Destro, che già la prossima settimana potrebbero unirsi al gruppo, così come Caicedo. Settimana di lavoro che riprenderà martedì, dopo due giorni di riposo per la squadra e lo staff tecnico guidato da Davide Ballardini.

L’unico intoppo riguarda Maksimovic a colpire una difesa già martoriata dagli infortuni. Il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore.