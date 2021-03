Genoa, Ballardini: Pandev continuerà fino al Mondiale

Ballardini in questa sosta di campionato fa il punto della sua squadra, soprattutto di un fuoriclasse come Pandev, scintillante come ad inizio carriera.

“Pandev è giovane di testa, sta bene, non ha senso che voglia smettere. Sono convinto che continuerà, arriverà fino a giocare il Mondiale. Non gli devi insegnare nulla, si diverte: può solo continuare. Destro e Pjaca che futuro possono avere? Mattia può andare avanti altri 4-5 anni, lo vedo maturo, responsabile, lavora per la squadra e ha ritrovato il gol. Marko è talento puro, glielo dico sempre: non si deve risparmiare perché ha grandi doti e deve utilizzarle al meglio”.