Samp, show di Damsgaard in nazionale

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Danimarca. Serata di grazia per Mikkel Damsgaard. Titolare e in campo per tutta la partita, l’esterno è stato autentico mattatore di Danimarca-Moldavia, conclusa con il punteggio record di 8-0 (19′ rig. e 48′ Dolberg, 22′ e 29′ Damsgaard, 35′ Stryger Larsen, 39′ Jensen, 82′ Skov, 90′ Ingvartsen) della Danimarca sulla Moldavia Damsgaard ha così realizzato i suoi primi due gol con la nazionale maggiore, confezionando pure due assist e trascinando di fatto i danesi al secondo successo in altrettante gare del Gruppo F di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

Polonia. Esulta anche Bartosz Bereszynski. Titolare e sostituito al 60′ da Davidowicz, il terzino ha preso parte al successo casalingo per 3-0 (30′ e 55′ Lewandowski, 88′ Swiderski) della Polonia su Andorra nel secondo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Tre punti che permettono ai polacchi di salire a quota 4 nel Gruppo I.