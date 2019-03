Genoa-Baiardo domani in campo a Pegli

Le prove generali per la partita con la Juventus. E l’abbraccio con i tifosi pronti a venire a Pegli per il test con l’Us Baiardo, storica società genovese che partecipa al campionato di Eccellenza. L’amichevole di giovedì al Centro Sportivo Signorini si svolgerà a porte aperte (inizio alle 15). Come da tradizione instaurata nelle ultime settimane, mister Prandelli ha dato il proprio ok per favorire l’avvicinamento del popolo rossoblù alla squadra. Non parteciperanno alla partitella i giovani convocati per la Viareggio Cup, chiamati di solito a rimpolpare la rosa. La preparazione proseguirà poi nelle giornate di venerdì e sabato con sessioni a porte chiuse.