Genoa-Atalanta 0-0, regge il muro rossoblù contro la Dea

Torna a fare punti il Genoa che pareggia 0-0 in casa contro l’Atalanta dell’ex Gasperini.

I bergamaschi non sfondano a Marassi e chiudono il girone d’andata al 4° posto, con la Juve che si avvicina a -4. Partita in costante proiezione offensiva per l’Atalanta: subito pericoloso Zapata, chance anche per Malinovskyi e Koopmeiners. Al 45′ problema muscolare per il colombiano che lascia il posto a Muriel. Nella ripresa altro tentativo di Koopmeiners e di Demiral nel finale, ma il Genoa (Sheva ancora a 0 vittorie) difende lo 0-0.

Genoa Atalanta 0-0: risultato e tabellino

GENOA (3-5-2): Sirigu, Bani, Vazquez, Criscito (dal 67′ Ghiglione), Biraschi, Sturaro (dal 87′ Melegoni), Badelj, Portanova (dal 87′ Hernani), Cambiaso, Ekuban, Destro (dal 71′ Pandev). All. Shevchenko. A disp.: Semper, Andrenacci, Sabelli, Masiello, Bianchi, Serpe, Toure, Galdames.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Djimsiti, Demiral, Palomino, Hateboer, Freuler (dal 46′ De Roon), Koopmeiners (dal 84′ Piccoli), Zappacosta, Malinovskyi (dal 65′ Ilicic), Miranchuk (dal 65′ Pasalic), Zapata (dal 44′ Muriel). All. Gasperini. A disp.: Musso, Rossi, Pezzella, Pessina, Scalvini, Lovato.

Arbitro: Valeri di Roma

Ammoniti: 19′ Sturaro, 23′ Freuler, 41′ Badelj