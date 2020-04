Genoa, asta sull’ex Pellegri: Preziosi ci pensa

Non ci sono ancora notizie certe sulla ripresa del campionato ma tengono comunque banco le voci di mercato.

L’asta si sta scatenando sull’enfant prodige del calcio italiano ed ex Genoa Pellegri, ora al Monaco.

Nel Principato dove praticamente non ha giocato mai (6 presenze in due campionati) e dove si era trasferito nel gennaio 2018 per 31 milioni, è già un giocatore dal grande passato e dal futuro tutto da scrivere. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia e sulle sue tracce ci sono Milan, Lazio e Bologna. Chissà che Preziosi però non tenti un’altra operazione recupero sullo stile di quelle riuscite con Perin, Sturaro e Criscito