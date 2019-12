Genoa-Ascoli, Motta: Lucidi nel momento di difficoltà

Tutto bene quel che finisce bene. Il Genoa ha dominato in lungo e in largo, facendosi rimontare dopo il vantaggio, prima di piazzare la bandierina agli ottavi. Tre gol e sangue freddo. Come la serata accarezzata dalla tramontana. “Abbiamo avuto il controllo, anche se ci siamo compilicati la vita prendendo due contropiede. Siamo rimasti insieme e lucidi in un momento difficile. Non è mai facile vincere le partite, continuiamo sulla nostra strada con fiducia. Attraverso il gioco e il possesso creiamo occasioni, nel secondo tempo siamo stati più pericolosi, di sicuro possiamo migliorare quando entriamo in area. Ci vuole fame di fare gol, stasera ne abbiamo segnati tre. Niente male”.