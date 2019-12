Calcio – Levanto al quinto risultato utile consecutivo

Levanto – Con un gol per tempo il Levanto stende con risultato classico a Moltedi il Bogliasco (che tuttavia si rammarica per i due pali colti su calcio piazzato da Maggiora) e, raccogliendo così il quinto risultato utile di fila, consolida in tal modo la propria posizione di centroclassifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

Per la cronaca vantaggio levantese proprio allo scadere del primo tempo col centrodifensore-goleador Mozzachiodi, di testa su azione di calcio d’angolo, Quasi nel finale di gara il raddoppio di Barilari, su traversone di capitan Nicora, in mezza rovesciata. Insomma, un gol in elevazione e uno in girata, è dunque un Levanto che peraltro sembra non disdegnare lo spettacolo.

Questi poi gli altri risultati in quella che nel raggruppamento era la 12.a giornata: Cadimare-James 0-0, Canaletto-D. Bosco Sp 2-0, Golfo Pro Recco-Valdivara 5 Terre 5-1, Magra Azzurri-Ortonovo 0-1, Marassi-Vallescrivia 0-2, Real Fieschi-Goliardicapolis 5-0 e Sammargheritese-Forza e Coraggio 1-2.

Ne consegue una classifica che recita…Forza e Coraggio e Golfo Pro Recco punti 26, Canaletto Sepor 25, Cadimare e Vallescrivia 24, Goliardicapolis Genova 21, Marassi 1965 17, Colli Ortonovo e Levanto 16, Real Fieschi 15, James 14, Sammargheritese e Magra Azzurri 12, Don Bosco Spezia 10, Bogliasco 7, Valdivara Cinque Terre 5; Marassi e Colli una partita in meno.

Tabellino.

LEVANTO – BOGLIASCO 2 – 0

MARCATORI: al 45’ Mozzachiodi e all’ 82’ Barilari.

LEVANTO: Zito, Meroni, Agrò; Bertano, Mozzachiodi, Sassarini; Romano, Rezzano (80’ Caridi), Righetti (70’ Marasco); Tuvo (71’Barilari) e Nicora (88’ Callo). All. Agata, squalificato, in panchina Bagnasco.

BOGLIASCO: D’Anna, Taricco (75’ Cinieri), Fontana (67’ Cortese); Boschini, Orecchia, Poggi; Bianchino, Maggiora, Pintus; Allocca e Milici (56’ Cappelletti e 60’ Wienterburgh). All. Poggi.

ARBITRO: Vitale di Savona con Battiato di Genova e Siano della Spezia guardalinee.

Nella foto il Levanto all’attacco in un match recente