Genoa, aperta la prevendita per la sfida al Sassuolo

Prosegue la preparazione di Genoa e Sassuolo per la partita al Ferraris di domenica alle ore 15. Un gradito ritorno dopo due partite consecutive di lunedì. Il club ha attivato la promozione per i giovani sotto i 14 anni. Ritirando un titolo di accesso per i settori Gradinata Sud e Distinti, esclusivamente al Ticket Office del GMS in via al Porto Antico 3 (h. 10-19), avranno accesso gratuito a Marassi. Le previsioni del tempo allo stato attuale indicano una giornata variabile, senza rischio pioggia. I biglietti per assistere alla partita sono acquistabili al Ticket Office, nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it. Questi i prezzi base (*tariffa Under 16): Tribuna Inferiore Centrale: 80 euro (*40), Distinti: 30 euro (*15), Gradinata Sud: 20 euro (*10), Settore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti: 25 euro (*15).