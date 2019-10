Genoa, aperta campagna abbonamenti per la tribuna

Il Genoa Cricket and Football Club comunica l’apertura della Campagna Abbonamenti 2019/20 in relazione alla sottoscrizione dei posti per la nuova Tribuna dello stadio Luigi Ferraris.

Dove

Ticket Office c/o Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4

orario continuato 10-19 (chiusura settimanale lunedì)

Quando

da mercoledì 9 a sabato 12 ottobre prelazioni riservate agli abbonati di Tribuna 2018/19

da domenica 13 a venerdì 25 ottobre vendita libera

Prezzi

• Intero Tribuna Inferiore – 750 Euro / Ridotto Tribuna Inferiore – 150 Euro (under 14)

• Intero Tribuna Superba – 1.500 Euro

• Tribuna Superba “Formula Partner” – 2.000 Euro

• Tribuna Superba “Formula Top Plus” – 3.000 Euro

• Sky Box – info commerciale@genoacfc.it

Corporate & Executive Club

Agli abbonati di ‘Tribuna Superba’, questo il nome assegnato alla nuova sezione contraddistinta dalle poltroncine azzurre con croce di San Giorgio, verrà consegnato il box “Corporate & Executive Club” contenente una card per accedere a uno sconto del 15% sugli acquisti al Genoa Store e sui pacchetti Genoa Experience, oltre a un business package a marchio Genoa.

A ogni Poltroncina di Tribuna Superba sarà assegnato un box. I titolari di card “Corporate & Executive Club” potranno accedere a un evento business connotato dalla partecipazione di una rappresentanza di tesserati del Genoa Cfc.

Open Day

Un Corporate Hospitality Open Day, per prendere diretta visione dei posti, è stato organizzato per la giornata di domani, martedì 8 ottobre (dalle ore 17.30 alle 20.30), con appuntamento nell’atrio d’ingresso della Tribuna Superba (Varco n° 7). Gli interessati possono accreditarsi inviando una mail a commerciale@genoacfc.it. Ai partecipanti è riservata in esclusiva l’anteprima per conoscere tutte le opportunità, i servizi e gli spazi contemplati.