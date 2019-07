Genoa, Andreazzoli e la meticolosità nel lavoro

Se il buongiorno si vede dal mattino, tutti sull’attenti! Il meticoloso lavoro per ottimizzare i molteplici aspetti per iniziare ritiro e stagione è passato dal setaccio di mister Andreazzoli. Il tecnico toscano ha filtrato precise richieste, avallate e concordate con la società per disegnare insieme la rotta. Un vento che spira forte. Dai vertici preliminari tenutisi a Forte dei Marmi con il presidente Preziosi e gli stati maggiori, alle riunioni che in queste settimane sono state smarcate negli uffici di Villa Rostan. Un giro d’orizzonte a 360° per imprimere una impostazione sul metro di misura del mister, puntando i riflettori su ogni minimo dettaglio. Anche se sarà il campo come sempre a parlare, le basi sono state gettate secondo i desiderata dell’allenatore toscano, uno che il Genoa ce l’ha dentro per l’esperienza vissuta da giocatore nelle giovanili. Meglio sintonizzarsi per tempo, onde evitare sorprese.