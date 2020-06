Genoa, ancora l’ennesima licenza UEFA mancata

Sono state comunicate da parte della UEFA le licenze concesse alle squadre italiane: quattro gli esclusi e come ormai consuetudine in questo gruppo c’è il Genoa.

Il Grifone non avrebbe completato a marzo la procedura e questo avrebbe causato la bocciatura, non inadempienze del club.

E’ chiaro però che i sospetti ci sono tutti che il motivo siano pendenze che il club ancora non avrebbe risolto. A prescindere però dai sospetti crediamo che, nonostante le Coppe Europee siano un miraggio e che giustamente sia inutile chiedere una cosa di cui non si usufruirà, spesso questa richiesta è più per immagine per molte squadre che per reale utilità.

Allora la domanda che non solo i media ma anche molti tifosi si fanno è sempre la stessa: Preziosi a chi gioco gioca?.

Per prima cosa bisognerà conquistare la salvezza, poi i nodi sicuramente verranno al pettine.

fc