Serie A, Spadafora tira dritto sulle partite in chiaro

Il Governo sta combattendo una battaglia serrata per riuscire a dare in chiaro alcune partite della Serie A.

Il ministro Vincenzo Spadafora, che già voleva dare sulla Rai Juventus-Inter l’8 marzo (sulla Rai) non si arrende: ora è tornato all’assalto della Lega di A, con la quale ha sempre avuto rapporti fortemente conflittuali: Spadafora vuole che il “nuovo” campionato abbia un suo spazio in chiaro. Non si sa ancora come fare, bisognerebbe cambiare la legge Melandri, quanto meno sospenderla visto che prevede solo gare in pay (come da contratto). Le soluzioni sono diverse: qualche gara in chiaro, gli higlights sulla Rai (chiesto già da Viale Mazzini di ridurre i tempi dell’embargo) oppure una Diretta Gol con solo le gare che sono in contemporanea (e poche quelli di rilievo) e che Sky potrebbe dirottare sulla sua tv, Tv8, che trasmette in chiaro. Ma c’è di mezzo anche Dazn che ha una parte dei diritti del campionato e manca poco ormai all’inizio della nuova stagione.