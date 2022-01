Genoa, ancora in stand by il futuro di Shevchenko

Per ora il futuro tecnico del Genoa rimane in stand by ma sono attese novità nelle prossime giornate.

Andriy Shevchenko resta in sella alla guida del Genoa, probabilmente almeno sino all’ottavo di coppa Italia in programma giovedì sera a San Siro contro il Milan. Dove, in panchina, potrebbe sedere ancora il vice Mauro Tassotti, se il tecnico ucraino non dovesse negativizzarsi in tempo dalla nuova positività al Covid-19. Oggi si è tenuto un vertice fra proprietà e dirigenza, dal quale è emersa l’idea di valutare attentamente la situazione nelle prossime ore prima di prendere una decisione definitiva. Sotto contratto restano Davide Ballardini e Rolando Maran, entrambi vincolati sino a giugno con il Grifone.