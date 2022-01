Milan-Genoa, la sfida di Coppa Italia diretta da Aureliano

La partita tra Genoa e Milan, in programma giovedì allo stadio Meazza (ore 21) e valida per gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, è stata affidata alla direzione arbitrale di Gianluca Aureliano, appartenente alla sezione A.I.A. di Bologna. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Stefano Alassio (sezione di Imperia) e Pasquale De Meo (sezione di Foggia). Quarto ufficiale Antonio Rapuano della sezione di Rimini. La direzione della video assistenza è stata assegnata ad Alessandro Prontera (sezione di Bologna), con la collaborazione di Fabiano Preti (sezione di Mantova).

Sono in vendita i biglietti settore ospiti (Terzo Anello Verde – Away Fan) per la partita Milan-Genoa, in programma allo stadio Meazza giovedì 13 gennaio (ore 21) e valida per gli ottavi di Coppa Italia “Frecciarossa”. Il costo dei tagliandi, acquistabili sul sito www.acmilan.com nella sezione dedicata alla biglietteria online, è di 12 euro. I biglietti sono a disposizione anche dei non titolari di tessera del tifoso. Non sono infatti previste restrizioni.