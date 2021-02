Un altro allenamento tirato ieri dopo i volumi importanti messi nelle gambe nella seduta precedente. Restano due sessioni prima del trasferimento a Milano, oggi e sabato per calibrare gli schemi, provare i piazzati, perfezionare il piano tattico e ottimizzare la messa a punto. In un’altra splendida giornata di sole, il gruppo, dopo l’attivazione con i preparatori, è stato sottoposto agli addestramenti tematici diretti da mister Ballardini e condotti dai tecnici preposti. A ogni addestramento, possesso palla compreso, è stata occupata una diversa frazione di campo per gli sviluppi. I portieri si sono alternati in parte coi compagni, come nella partitella che ha chiuso i giochi, in parte fuori dal collettivo per le fasi specialistiche curate da Scarpi e Raggio Garibaldi. A Badelj sono arrivati gli auguri di compleanno di club, staff e team.