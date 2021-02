415 in acqua ad Andora per la Italia Cup Laser

Nelle acque comprese fra Capo Mele e Capo Mimosa si disputa da oggi fino a domenica la prima regata di livello nazionale per le Classi Laser

SAVONA. 26 FEBBR. Saranno 415 i velisti che daranno vita alla prima gara stagionale di livello nazionale in programma da oggi fino a domenica nelle acque comprese fra Capo Mele e Capo Mimosa. Il segnale di avviso della prima regata avverrà alle ore 12 ed in programma ci sono tre prove. In totale nelle tre giornate si dovranno disputare al massimo otto prove. Ad organizzare la manifestazione, che ha visto arrivare ad Andora già da diversi giorni velisti provenienti da tutta Italia, sono l’ Associazione Italia Classi Laser ed il Circolo Nautico Andora.

C’ è grande attesa per il primo appuntamento di livello nazionale per questa classe velica che si svolgerà nella splendida cornice delle acque del golfo dianese in un momento di grande apprensione a causa della pandemia. Tuttavia malgrado il contesto attualmente ancora complesso Andora, città votata allo sport, ha accettato la sfida al fine di facilitare la ripresa e la continuità dell’attività sportiva.

Per accogliere adeguatamente gli oltre mille ospiti fra atleti, dirigenti, accompagnatori, amici e parenti arrivati ad Andora si sono resi disponibili con le loro strutture ricettive decine fra alberghi, hotel, residence, B&B, agriturismi e privati.

Tornando alle gare, si svolgeranno in totale sicurezza seguendo il protocollo della Fiv che prevede, in accordo con l’Associazione di Classe, che tutti i concorrenti, allenatori ed accompagnatori, che prendono parte alla manifestazione, hanno dovuto presentare obbligatoriamente la certificazione attestante l’effettuazione di almeno un tampone antigenico per Covid 19 con esito negativo, rilasciato da una struttura sanitaria o ente accreditato, rilasciato, nelle 48 ore antecedenti il primo giorno di regata.

Le regate si disputeranno suddividendo gli oltre 400 concorrenti in tre flotte: Standard, Radial e 4.7. Fra i grandi campioni la più attesa è sicuramente Silvia Zennaro la fortissima velista delle Fiamme Gialle che ha già ottenuto la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokio. Già olimpionica a Rio nel 2016 e medaglia d’argento ai Giochi del mediterraneo nel 2018.

CLAUDIO ALMANZI