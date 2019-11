Genoa, Agudelo: Questo ambiente mi incanta

Garra da leone quando spunta la sua testa dai fili d’erba. Un modo di prendere la vita che invoglia al buon umore. Dalla cantina, alla vetrina. Le cose cambiano. Kevin Agudelo, ‘Toto’ per i compagni, sta facendosi conoscere e apprezzare. La strada da percorrere è lunga, ma sta bruciando le tappe con l’entusiasmo dei… ventuno anni compiuti oggi. Un compleanno con la camiseta dei Cafeteros Sub 23. All’orizzonte c’è la sfida con il Giappone. Una sorta di rodaggio a cinque cerchi, puntando all’Olimpiade di Tokyo 2020. In giro per il mondo. Con la la voglia di scoprire Genova e le sue bellezze. Insieme a una troupe di Genoa Channel, nei giorni addietro, si è reso protagonista di un’intervista itinerante per il centro storico. “Genova mi incanta. La storia, la gente. Mi piace tutto. Il mare, il Genoa, la cucina”