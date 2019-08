Genoa, abbonamenti: obiettivo quota 10 mila nel week end

Il rito pagano del calcio, la processione dei tifosi. Sull’altare dell’amore per la maglia, migliaia di tifosi sono attesi nel fine settimana al Porto Antico, per sottoscrivere gli abbonamenti per il campionato 2019/20. Entro domenica la quota di 10mila tessere rinnovate, nel pieno della prima fase (termina il 9 agosto), è una meta avvicinabile se non raggiungibile. Non solo al Ticket Office del Genoa Museum and Store, aperto pure sabato, domenica e lunedì (10-19). I titoli di accesso stagionali sono acquistabili anche tramite www.listicket.com, nelle ricevitorie abilitate e chiamando il call center. Cresce la voglia di Genoa dopo l’esilio estivo. A fine mese sarà pronta a esplodere per il debutto al Ferraris.