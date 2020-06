Genoa, 13 anni fa la promozione insieme al Napoli

Il 10 giugno del 2007 il Napoli e il Genoa ritornarono in Serie A. La squadra partenopea e quella rossoblu si affrontarono e grazie allo 0-0 ottennero la matematica promozione. La partita fu vera, le squadre si diedero battaglia fino alla fine. Il pareggio tra Piacenza e Triestina permise la doppia festa. Gli ultimi minuti di quel Genoa-Napoli furono surreali dopo un’invasione di campo avvenuta quando l’incontro non era ancora terminato.

Quel campionato si chiuse con la promozione della Juventus, del Napoli e del Genoa. I bianconeri arrivarono al primo posto, nonostante una penalizzazione, e in squadra avevano campioni del mondo come Buffon, Del Piero e Camoranesi e grandi calciatori come Nedved e Trezeguet e in panchina c’era Deschamps. La Juventus con anticipo conquistò la promozione, Napoli e Genoa invece diedero vita a uno splendido testa a testa