Genoa, 116 gare in serie A per Di Bello

Il match tra Genoa e Cagliari corrisponderà alla direzione n° 116 in Serie A per l’arbitro Di Bello, designato dalla Commissione Arbitri Nazionale. E’ la decima nel corso di questa stagione, tra cui l’incontro giocato al Ferraris con la Juventus. Di Bello annovera otto precedenti nel massimo campionato con il Grifone a livello di direzioni arbitrali, undici invece con la squadra ospite. La direzione della video assistenza è stata invece affidata a Paolo Valeri, in collaborazione con Alberto Tegoni. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Marco Bresmes e Orlando Pagnotta. Quarto ufficiale Ivano Pezzuto. La Lega Serie A promuove in tutti gli stadi “AIFO – Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra”.