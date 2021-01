Genoa-Cagliari, numeri e statistiche della sfida

Una traversata spinta dal motore delle statistiche. Il Genoa, il Cagliari. Domenica al ‘Tempio’ le due squadre si affronteranno per la 43ma volta nel massimo campionato. La scia dei precedenti schiuma un lieve vantaggio, nel totale dei match casa e trasferta, a favore degli isolani con 16 vittorie a 14. Completano i 12 pareggi. Il Grifone è il team che ha fatto segnare, nell’attuale torneo, la maggiore incidenza di reti su azione (17 su 18). Sono sei i gol realizzati in carriera da Destro al team dei “quattro mori”, gli stessi di Pandev (la prossima per ‘Goghi’ sarà la 150ma presenza con il Grifone in competizioni ufficiali). Grandi ex sull’uno e l’altro fronte. Dalla Sardegna sono passati Ballardini, Scarpi, Marchetti e Pellegrini. In Liguria Pavoletti, Simeone e Pajac.