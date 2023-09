Garibaldi: non si può fare Disneyland a Portofino, Parco serve per tutelare ambiente

“In risposta ai colleghi della minoranza, favorevoli al Parco nazionale di Portofino, che da quanto dichiarato in aula porterebbe milioni di persone nella Riviera di Levante, durante il mio intervento in consiglio regionale ho voluto sottolineare che un Parco naturale, in primo luogo, viene istituito e serve per preservare e tutelare la biodiversità e le peculiarità ambientali del territorio, non certo per fare arrivare ondate di turisti.

Se si vuole, si può anche organizzare un sistema di ‘numero chiuso’, ma ricordo che a Portofino non si può certo realizzare Disneyland. Sono due cose diverse.

A questo punto, mi chiedo che tipo di ambientalisti siano gli esponenti della minoranza in Regione Liguria.

In tal senso, la variante al Piano del Parco di Portofino va nella direzione della tutela ambientale e risulta contenere normative più restrittive rispetto a quelle attuali con nuovi strumenti per contrastare le speculazioni edilizie.

Pertanto, chi è contro la variante è contro l’ambiente e il miglioramento degli standard qualitativi ambientali.

La sinistra predica bene e razzola male soltanto per speculazione ideologica e mera opportunità politica”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi (vice capogruppo).