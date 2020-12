Garibaldi insiste: Liguria potenzialmente a rischio alto e centinaia di ricoverati in più

“In Liguria il tema sanitario non è positivo. L’ultimo report del ministero della Salute ha registrato un innalzamento dell’indice di contagio, che ci segnala che la situazione è potenzialmente di ‘rischio alto’ perché anche solo l’aumento di uno 0,1 nell’indice R(t) si trasforma in centinaia di ricoverati in più, in un momento in cui i nostri ospedali sono ancora sotto pressione”.

Lo ha riferito oggi il capogruppo regionale Luca Garibaldi (Pd) che, a differenza del governatore Giovanni Toti, ha così insistito nel disegnare la situazione di emergenza Covid-19 in Liguria.

“A proposito di ospedali – ha aggiunto Garibaldi – dopo anni di promesse, prima delle elezioni, era stato annunciato un ammodernamento di tutta l’offerta dei macchinari ospedalieri.

In questo momento pandemico risulterebbe assolutamente necessaria una TAC nell’ospedale di Sestri Levante che da marzo, tra l’altro, è Polo Covid, e solo dopo la mia denuncia tramite interrogazione veniamo a sapere, dalla direttrice generale della ASL4 Bruna Rebagliati, che il macchinario è in arrivo, ma non si sa quando.

Un gruppo di genitori i cui figli che necessitano di alimentazione enterale e che sono seguiti dalla ASL3 si sono rivolti ai Consiglieri Regionali per denunciare alcune gravi carenze: non solo mancano garze, siringhe, guanti ma anche gli alimenti e il necessario per la loro somministrazione. ALISA che è la responsabile delle gare d’acquisto si dimostra ancora una volta assolutamente impreparata ad affrontare una qualsiasi questione sanitaria.

Rimaniamo sempre più convinti che si tratti di un carrozzone burocratico che andrebbe chiuso il prima possibile”.