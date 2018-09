Gabry Ponte Varazze Music Festival Extra Date

L’estate della Città di Varazze continua venerdi 7 Settembre, sul Molo Marinai d’Italia, con il dj set di un grande dj e produttore italiano: Gabry Ponte.

Dalle 18.00 al Molo del Surf l’edizione speciale del Festival varazzino, ad ingresso gratuito, ospita per la prima volta, uno degli artisti italiani più popolari e affermati a livello mondiale:

Gabry Ponte.

Insieme a Gabry Ponte ci saranno altri dj Francis Key (Touch Me Productions/ Le Vele Alassio); Roby Rocca Jonathan (Aegua) and rare 90’s dj set by Luca D’Angelo b2b Sergio Fazio

live act RedLine & dj SNØRE

Dance performance:

ASD Danzastudio Varazze Dance School Flashart ASD

L’ingresso è libero.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/2119622108364495/?active_tab=about

Laura Candelo