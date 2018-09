GenovanelCuore: la rete solidale sportiva di Stelle nello Sport

GENOVA. 4 SET. Stelle nello Sport, il progetto che sostiene e valorizza lo sport in Liguria, è “sceso in campo” dopo il tragico crollo del Ponte Morandi. Ancora una volta l’obiettivo è quello di fare gioco di squadra. Di creare una rete a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia del 14 agosto scorso.

Tanti sono gli eventi e le iniziative di raccolta fondi attivati in due sole settimane. All’indirizzo https://www.charitystars.com/genovanelcuore scatterà lunedì prossimo una speciale asta benefica a cui hanno aderito grandi campioni del calcio e dello sport nazionale. Sono già arrivate le maglie di Belotti (Torino) e Chiesa (Fiorentina), quelle della Nazionale di Rugby e delle Zebre del “genovese” Tommaso Castello. In arrivo anche la maglia Azzurra della Nazionale di Mancini e tanti cimeli di grandissimo prestigio grazie anche alla collaborazione dell’Ussi Liguria e di tutti i gruppi regionali dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Grazie a Stelle nello Sport, il mondo sportivo genovese e ligure si ritroverà sabato 29 settembre al Porto Antico per una speciale giornata di festa e solidarietà nell’ambito della settimana europea dello sport. Prima ancora, venerdì 14 settembre, al Monu Cafè di Genova Quarto ci sarà il charity party “Una Notte per Genova” promosso da Friends Eventi con il sostegno e la partecipazione di Stelle nello Sport. Tanti saranno i campioni presenti ma anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Tutto il ricavato della serata sarà dedicato all’obiettivo benefico e ci sarà anche una lotteria con preziose maglie e tanti premi e bonus.

Dopo l’appello lanciato da Stelle nello Sport, le società sportive si sono mobilitate in modo straordinario realizzando una rete solidale che ogni giorno diventa sempre più grande. La prima adesione arriva dalla scuola di surf Black Wave con la promozione di una colletta online. Da Recco a Santa Margherita Ligure con la raccolta fondi attivata domenica scorsa dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure in occasione del Trofeo Renato Lombardi. A Rapallo, domenica 16 settembre, le quote di iscrizione alla Bart’s Bash, classica velica firmata Circolo Nautico Rapallo, saranno devolute alla causa promossa da Stelle nello Sport. Dalla vela alla pallanuoto, sempre nel Tigullio: domenica prossima, a Lavagna, il ricavato delle magliette vendute in occasione del Torneo Fantasy Waterpolo sarà dedicato a Genova. Waterpolo Ability organizza una raccolta fondi in occasione del torneo di pallanuoto paralimpica in programma domenica 28 ottobre a Varese. Rimanendo in acqua, la Sportiva Sturla offrirà il suo generoso contributo grazie a una raccolta fondi in occasione del Miglio Marino di domenica 9 settembre.

Ginnastica e pattinaggio insieme, grazie a Polisportiva Quiliano e Pattinatori Savonesi, con la beneficenza derivata dalla generosità dei partecipanti a “Qui Sport”, la rassegna degli sportivi quilianesi del 2018. Una nuova raccolta fondi sarà attivata ad Arenzano sabato 29 settembre in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno sportivo del settore artistico. L’attività sportiva nella nuova struttura arenzanese sarà svolta attraverso la collaborazione di Hockey Pattinaggio Voltri Mele e la Società Artistic roller team.

Domenica 30 settembre, il Pala Maragliano di Genova Prato sarà teatro di un quadrangolare benefico di pallavolo promosso dalla Normac Avb in collaborazione con Stelle nello Sport. Protagoniste in campo le pallavoliste di Normac, Serteco Volley School, Volare Arenzano e Cogoleto Volley. Oltre alle offerte raccolte nel Palazzetto ci sarà un’asta speciale per le maglie autografate delle quattro formazioni del volley femminile genovese.

In campo anche la PGS Auxilium Genova che ha deciso di offrire una stagione gratuita di attività sportive a tutti i ragazzi delle famiglie sfollate della Valpolcevera. Anche l’entroterra genovese è presente. “Torriglia per Genova: la Staffetta del Cuore” è iniziativa benefica a cura dell’Asd Polisportiva 1977 in programma sabato 8 settembre in collaborazione con tutte le realtà associative del Comune: Pro Loco Torriglia, il centro equestre Mulino del Lupo, Croce Rossa Torriglia, Alpini).

Tutti gli aggiornamenti all’indirizzo http://www.stellenellosport.com/?s=genovanelcuore

I fondi raccolti saranno versati sul conto corrente intestato ad Ansmes Liguria, Associazione benemerita del Coni che promuove il progetto Stelle nello Sport, giunto alla 20° edizione. Chiunque volesse partecipare può effettuare una donazione libera all’Iban IT75B0617501599000000996280 con causale “Genova nel Cuore”. Altre società e federazioni sono al lavoro per definire i loro speciali eventi dedicati a #GenovanelCuore con Stelle nello Sport.

Tutti i soldi raccolti saranno dedicati ai ragazzi delle famiglie colpite dal crollo di Ponte Morandi. Una sorta di “fondo dal mondo sportivo” che verrà assegnato in sinergia con Regione Liguria e Comune di Genova.

Lo Sport ligure vuole essere più che mai un “ponte” di amicizia, impegno e capacità di non arrendersi mai. Un grande gioco di squadra per sostenere chi ha più bisogno ma anche una occasione per lanciare un importante messaggio: “Genova è viva!” e anche grazie allo sport potrà rilanciarsi e superare anche questa durissima sfida.