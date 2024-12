Furto in via Jori, presi i due ladri: genovese e marocchino

Nei giorni scorsi gli agenti del Nucleo centro storico e del GOCS insieme al Reparto sicurezza urbana della Polizia locale di Genova hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

In vico Largo, all’intersezione con via Gramsci, sono stati sottoposti a controllo di Polizia 7 extracomunitari e un genovese.

Uno di questi, un 47enne di nazionalità marocchina, è stato identificato quale il presunto autore di un furto avvenuto lo scorso 14 novembre ai danni di un esercizio di ristorazione in via Jori e inoltre era sprovvisto di documenti identificativi.

Pertanto, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando in piazza Ortiz, dove al termine dei controlli di rito è stato denunciato per furto in concorso e condotto presso l’ufficio Immigrazione.

Il nordafricano, pur gravato da numerosi precedenti di Polizia e pur essendo irregolare sul territorio dello Stato, non è mai stato rimpatriato.

Il genovese, di 32 anni, è stato denunciato per il medesimo reato di furto in concorso.