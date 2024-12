Due stranieri denunciati per possesso di taser e armi nel porto

Si tratta di un francese e di un tunisino

Intensificando i controlli di sicurezza sui passeggeri in partenza dal porto di Genova per Tunisi, gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima hanno denunciato due cittadini stranieri per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Il ritrovamento durante i controlli

Mercoledì mattina, durante un’ispezione mirata, gli agenti hanno scoperto un arsenale nascosto all’interno del furgone in uso a due uomini, un 43enne di nazionalità francese e un 44enne tunisino, entrambi senza precedenti penali o di polizia. Tra gli oggetti sequestrati figurano:

Uno storditore elettrico , simile a un taser, capace di arrecare gravi danni;

, simile a un taser, capace di arrecare gravi danni; Un cutter con manico in metallo;

con manico in metallo; Una metà di un’affilata cesoia da giardiniere, riposta dietro il sedile del conducente e pronta all’uso.

Perquisizione personale: ulteriori scoperte

La perquisizione personale sui due individui ha portato al sequestro di ulteriori oggetti trovati nei loro bagagli a mano:

Due coltelli a serramanico con lame di 9 cm e 7,5 cm rispettivamente.

I due stranieri sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione della normativa sul porto e detenzione di armi. Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati dagli agenti.

Controlli di sicurezza intensificati

Questo episodio rientra nell’ambito di una più ampia attività di intensificazione dei controlli di sicurezza al porto di Genova, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei passeggeri e prevenire situazioni di rischio.