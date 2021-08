Furto di moto e di scarpe: due interventi, 2 denunciati

Ieri la Polizia di Genova ha denunciato, in due distinte operazioni, un genovese di 24 anni ed un marocchino di 31 anni entrambi per furto aggravato.

Il primo intervento è avvenuto in mattinata in via di Creto dove una volante è giunta sul posto dopo la segnalazione di un cittadino che aveva visto il 24enne genovese rubare una moto.

Il giovane infatti, dopo aver forzato il bloccasterzo del mezzo, ha cercato di scappare trasportandolo a motore spento.

Gli agenti, subito intervenuti, hanno bloccato il giovane, pregiudicato, denunciandolo per furto aggravato.

Nel secondo intervento che è avvenuto nel pomeriggio in via Sestri, il 31enne marocchino, pluregiudicato, dopo aver rubato 4 paia di scarpe in un negozio, per un valore complessivo di 110 euro, è scappato verso via Ciro Menotti ma è stato visto da due giovani genovesi che hanno chiamato la Polizia.

Gli agenti di una volante, grazie al tempestivo arrivo, hanno così fermato il ladro.