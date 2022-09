Fuori Salone Nautico al MOG: i vini sottomarini e il re delle onde, una speciale proposta di degustazioni, surf, fumetti e musica

Fuori Salone Nautico al MOG: i vini sottomarini e il re delle onde. Il 22 settembre apre a Genova il 62° Salone Nautico Internazionale e il MOG Mercato Orientale Genova rinnova la sua vocazione di piazza golosa della città, accogliendolo con un calendario di eventi dedicati. Immergiamoci – ed è proprio il caso di dirlo – nelle degustazioni perché dal 22 al 27 settembre nella Vineria sarà possibile assaggiare sei etichette uniche, affinate sott’acqua. Si tratta infatti di sei vini selezionati da UWW UnderWater Wines, il progetto lanciato da Jamin, la prima azienda in Italia specializzata in servizi per il cantinamento subacqueo di vini.

Fondata da Emanuele Kottakhs a Portofino, Jamin ha messo a punto un metodo scientifico per il deposito sottomarino delle bottiglie che avviene ai -52 metri di profondità della Cala degli Inglesi, all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino. Al MOG sarà possibile assaggiare il risultato di questo cantinamento applicato a vini anche molto diversi tra loro. Saranno in degustazione il Portofino Vermentino Nostralino 2019 di Casa Sabaino, dalle vigne collocate sul monte di Portofino; quindi il Romagna Albana Squilla Mantis 2020 di Tenuta del Paguro, stivato sul fondale marino dell’Adriatico ad una profondità di 25/30 metri.

Lo stesso vino sarà disponibile anche nella Special Edition -52, quindi ottenuto secondo il metodo Jamin nelle acque liguri. Poi, altra rarità, il Bolgheri Rosato 2018 di Tenuta Campo al Signore, primo rosato UnderWater al mondo. Quindi due rossi che invece riposano nell’Adriatico: il Ravenna Cabernet Nephrops 2020 e il Ravenna Merlot Homarus della stessa annata. Sei etichette preziose che raramente si trovano in degustazione al bicchiere, per offrire ai visitatori del MOG un’esperienza unica.

Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, al MOG non mancherà lo spazio per l’arte. Durante il periodo del Salone, infatti, sarà possibile visitare un’esposizione di illustrazioni di Luca Tagliafico dello Studio Rebigo che nella sua opera ha raccontato proprio Genova e il mare nelle sue varie sfumature.

Diversi anche gli eventi da segnare con la matita rossa sul calendario. Giovedì 22 alle 18:30 nella Corte risuoneranno le note dei Three-totallers, un giovane trio d’archi genovese nato tra i banchi del Conservatorio Paganini composto da Filippo Bogdanovich (violino), Andrea Paganelli (viola) e Daniele Canepa (violoncello). Durante l’ora dell’aperitivo offriranno un viaggio inaspettato tra classico e pop, da Beethoven ai Coldplay passando per alcune indimenticabili melodie che celebrano il mare.

Venerdì 23 nella serata, in collaborazione con Blackwave, sarà ospite del MOG la star delle onde Hugo Vao, uno dei nomi più celebri nella storia del surf. Il surfista portoghese, infatti, è salito alla ribalta delle cronache mondiali dopo che nel 2018 ha surfato Big Mama, la mitica onda di oltre 35 metri, considerata la più alta mai surfata a Nazaré. Sarà a Genova al Salone Nautico per presentare il libro Big Mama, la madre di tutte le onde (TEA) scritto con il giornalista Fabio Pozzo e, a seguire, raggiungerà il MOG per firmare le copie e dialogare con gli appassionati di questo sport. Ad accoglierlo anche il dj set di Ma.Nu.

Domenica 25 dalle ore 18, la Corte del MOG ospiterà il concerto di Stefano Mati al sax, Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria, questa volta per farsi cullare dalla onde sonore della musica jazz.

Infine, per tutta la durata del Nautico, chi si presenta al MOG con il biglietto del Salone avrà il 10% di sconto su tutti i vini, le birre e i drink. Il benvenuto del Mercato Orientale Genova agli ospiti attesi da tutto il mondo.