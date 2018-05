Fuma sul bus ed aggredisce autista e poliziotti: 26enne arrestato

Ieri pomeriggio in via Lagustena a Genova i poliziotti delle volanti hanno arrestato un 26enne genovese per danneggiamento aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, denunciandolo, inoltre, per interruzione di pubblico sevizio ed oltraggio.

Il giovane, infatti, era stato redarguito sul bus ed invitato a scendere dall’autista poiché, nonostante il divieto, fumava a bordo.

Il 26enne, oltre a rifiutarsi di spegnere la sigaretta, ha preso per il bavero il conducente, insultandolo e strattonandolo.

Sul posto è quindi intervenuta la volante della polizia e gli agenti hanno fatto scendere dal mezzo il violento e maleducato che tuttavia ha mantenuto l’atteggiamento aggressivo, iniziando a scalciare e a spintonare i poliziotti e rivolgendo loro frasi oltraggiose.

Neppure l’auto di servizio su cui, infine, è stato fatto accomodare, è stata risparmiata dalla sua furia: con calci e pugni è riuscito a danneggiare un finestrino e la portiera.